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Обзор класса Некромант в Diablo Immortal

Опубликовано: Классы
Обзор класса Некромант в Diablo Immortal
Содержание
  1. Особенности
  2. Достоинства и Недостатки
  3. Умения и способности
  4. Начало игры за Некроманта
  5. Расходник Класса
  6. Основные атаки
  7. Огонь Души (Soulfire)
  8. Костяное Копье (Bone Spear)
  9. Умения
  10. Повелитель Скелетов (Command Skeletons)
  11. Трупное Копье (Corpse Lance)
  12. Костяные Шипы (Bone Spikes)
  13. Голем (Command Golem)
  14. Призрачная Форма (Wraith Form)
  15. Темное Проклятие (Dark Curse)
  16. Костяная Броня (Bone Armor)
  17. Костяные Духи (Bone Spirits)
  18. Костяная Стена(Bone Wall)
  19. Взрыв Трупов (Corpse Explosion)
  20. Мрачная Коса (Grim Scythe)
  21. Скелет-Маг (Skeletal Mage)

Последнее обновление: 06.01.2022

Обзор класса Некромант в игре Диабло Иммортал – особенности персонажа Некромансера в Diablo Immortal, сильные и слабые стороны.

Некромант (он же Некр или Necromancer на англ.) – искусный жрец смерти. Он является последователем рода, который определяет куда направиться людская душа после смерти. Персонаж владеет запретной магией. Сам же герой наводит страх своим противникам, что дает ему огромное преимущество в битве. Некромант сразу же вступил в борьбу, когда узнал о том, что его миру грозит погибель.

Некромант в Diablo Immortal (девушка)
Некромант в Diablo Immortal (девушка)

Особенности

Оружием персонаж практически не пользуется. Вообще он может использовать косу, но это не дает большого преимущества перед противниками. Чаще всего герой в Diablo Immortal использует костяные снаряды для атаки с дальней дистанции.

Способности у некроманта в Diablo Immortal огромные. Он умеет призывать небольшую армию мертвых монстров. Например, вызов скелетов производится вокруг самого персонажа, причем это происходит автоматически, пока у вас установлен этот навык. Все они атакуют случайную ближайшую или выбранную вами цель. Каждый раз, когда уровень способности повышается, увеличивается их урон вместе с количеством. Максимум до 4-х скелетов от навыка.

Стоит отметить и то, что герой обладает уникальной механикой. Большинство его способностей работают только с трупами противников. Некромант может вырвать кость из тела врага, а далее она будет использоваться как настоящее копье. Или класс может вызвать огромную костяную волну. Она не просто наносит много урона, но и попадая, способность останавливает противника и протыкает все его тело. Стоит отметить и умения, способные работать через определенное время. Взрыв трупов позволяет установить настоящую бомбу прямо в тела поверженных противника, которые, при активации навыка, взрываются, что наносит огромный урон вокруг того места. Проклятья являются второй фишкой персонажа. Насылая их, некромант способен ослабить характеристики врагов. Это АоЕ эффект и такие проклятья применяются на нескольких противников в зоне действия.

Некромант в Diablo Immortal (мужчина)
Некромант в Diablo Immortal (мужчина)

В первую очередь, если вы не знакомы с игрой Diablo Immortal, то нужно понимать, что Некромант в Диабло Иммортал – это разновидность мага и играть им нужно соответственно. Тот факт, что он носит косу в основной руке и щит во второстепенной, – ничего не означает. Это чисто декоративная составляющая персонажа, хотя у него есть два умения, использующих косу. Первое – когда он бьет своей косой перед собой, но все же там написано, что коса призывается (призывается, но не носится). И второй – Ульта у основной атаки, также использующая косу в ближнем бою.

Достоинства и Недостатки

Да, он слегка крепче магички в ближнем бою, а на более поздних уровнях значительно крепче, но это все равно вас не спасет, оказавшись окруженным в толпе монстров, ваш некромант имеет все шансы не выйти оттуда. Если классический волшебник в Диабло Иммортал заточен больше на урон и контроль, то Некромант – это призыватель (суммонер), но которого также можно собрать и на урон-саппорт в том числе.

Сборка умений Некроманта на суммонера выглядит, например, следующим образом (которой я проходил игру на поздних этапах), как вариант:

Некромант в Diablo Immortal - суммонер призыватель
Некромант в Diablo Immortal – суммонер призыватель

А некромант-дамагер может выглядеть, например, таким образом:

Некромант в Diablo Immortal - дамагер
Некромант в Diablo Immortal – дамагер

Ясно, что следует начинать пробовать какие-то сборки, когда у вас открыты все умения, ибо до этого нет никакого смысла. Но здесь это не совсем так. Некромант не зависит от сочетаний умений и их комбо, как это, например, у Волшебницы. Суммонер тем более не зависит от комбинации навыков, это самодостаточный класс. Кроме того, легендарные предметы вносят свой вклад в умения персонажа, благодаря чему можно изменить своего некромансера в нужную вам сторону. Некоторые примеры таких легендарных предметов (но далеко не все), влияющих на навыки Некроманта, приведены в следующем разделе статьи.

Интеллект и восстановление здоровья стали главными характеристиками некроманта. Он обладает хорошей скоростью пассивной регенерации. Также его способности обладают повышенным магическим уроном и уменьшенным временем, нужным для восстановления.

Недостатки Некроманта в Diablo Immortal – из главного это отсутствие вообще каких-либо навыков на сбор противников. Вы никак не сможете собрать монстров в кучу, разве что водя их за собой, но так могут все классы. Также у Некроманта недостаточно эффектов контроля, хотя навыков с пометкой “Контроль” предостаточно. Но весь его контроль лишь косвенный, нет прямого воздействия на цель с ограничением, либо замедлением, либо оглушением, заморозкой и тому подобными негативными эффектами. Если посмотреть наш эксперимент по сравнению классов на старте, то можно увидеть, что заточен он больше на Сопротивление, но не наложение негативных эффектов, хотя и может и имеет такие способности.

Умения и способности

Повелитель мертвых, повелевающий силами жизни и смерти. Жрецы Ратмы стремятся восстановить в мире баланс. Они манипулируют силами жизни и смерти, чтобы оградить Санктуарий от ангелов и демонов.

Навыки для Некроманта в Диабло Иммортал докачаны до максимального ранга и приведены для уровня персонажа 55 со снятым снаряжением. Некоторое легендарное снаряжение усиливает умения персонажа, об этом будет упомянуто отдельно. Однако, даже одинаковые легендарные предметы могут различаться по цифрам, как по статам так и по усилению умений. Поэтому цифры в легендарных свойствах могут немного отличаться.

Начало игры за Некроманта

Правильное начало игры за вашего некроманта в Diablo Immortal – это ключ к тому, чтобы сделать вашего персонажа настолько сильным, насколько это возможно. Охотьтесь на легендарные предметы. Обратите особое внимание на легендарки Учет Слабости (Accounting for Weakness), Корона Позолоченного Поводка (Crown of the Gilded Leash) и Приветственный Конец (Welcome End), которые значительно изменяют и усиливают ваших призываемых существ. Комбинируйте в начале игры навыки Чародейный Ветер (Arcane Wind) после Ожога (Scorch). Суммонер является отличным вариантом игры: пока ваши существа отвлекают монстров, вы вливаете свой основной урон пронизывающими копьями. На призванных существ могут агриться большинство монстров в Диабло Иммортал, а также многие элитные монстры и даже некоторые Боссы. Эти существа наносят огромный урон и все убийства засчитываются на ваш счет.

Расходник Класса

У каждого класса есть свой Расходный Предмет (Class Consumable). У Некроманта есть Светящийся Череп (Shining Skull):

Светящийся Череп (Shining Skull)
Светящийся Череп (Shining Skull)

Вызовите Хранителя Душ (Soul Keeper). В течение 2 минут он может перезарядить ваш пустой Камень Воскрешения (в Diablo Immortal можно воскреситься после смерти при помощи использования камня воскрешения, что заряжается при убийстве монстров). Работает только на открытых локациях и в подземельях. Полезно против сложных боссов, которых вы не можете убить в соло.

В следующей секции показаны все умения и навыки Некроманта в Diablo Immortal, нажмите, чтобы развернуть.

Основные атаки

Раскрыть Умение Огонь Души (Soulfire)

Раскрыть Умение Костяное Копье (Bone Spear)

Умения

Раскрыть Умение Повелитель Скелетов (Command Skeletons)

Раскрыть Умение Трупное Копье (Corpse Lance)

Раскрыть Умение Костяные Шипы (Bone Spikes)

Раскрыть Умение Голем (Command Golem)

Раскрыть Умение Призрачная Форма (Wraith Form)

Раскрыть Умение Темное Проклятие (Dark Curse)

Раскрыть Умение Костяная Броня (Bone Armor)

Раскрыть Умение Костяные Духи (Bone Spirits)

Раскрыть Умение Костяная Стена(Bone Wall)

Раскрыть Умение Взрыв Трупов (Corpse Explosion)

Раскрыть Умение Мрачная Коса (Grim Scythe)

Раскрыть Умение Скелет-Маг (Skeletal Mage)

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