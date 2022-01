Обзор класса Некромант в Diablo Immortal

Последнее обновление: 06.01.2022

Обзор класса Некромант в игре Диабло Иммортал – особенности персонажа Некромансера в Diablo Immortal, сильные и слабые стороны.

Некромант (он же Некр или Necromancer на англ.) – искусный жрец смерти. Он является последователем рода, который определяет куда направиться людская душа после смерти. Персонаж владеет запретной магией. Сам же герой наводит страх своим противникам, что дает ему огромное преимущество в битве. Некромант сразу же вступил в борьбу, когда узнал о том, что его миру грозит погибель.



Некромант в Diablo Immortal (девушка)

Особенности

Оружием персонаж практически не пользуется. Вообще он может использовать косу, но это не дает большого преимущества перед противниками. Чаще всего герой в Diablo Immortal использует костяные снаряды для атаки с дальней дистанции.

Способности у некроманта в Diablo Immortal огромные. Он умеет призывать небольшую армию мертвых монстров. Например, вызов скелетов производится вокруг самого персонажа, причем это происходит автоматически, пока у вас установлен этот навык. Все они атакуют случайную ближайшую или выбранную вами цель. Каждый раз, когда уровень способности повышается, увеличивается их урон вместе с количеством. Максимум до 4-х скелетов от навыка.

Стоит отметить и то, что герой обладает уникальной механикой. Большинство его способностей работают только с трупами противников. Некромант может вырвать кость из тела врага, а далее она будет использоваться как настоящее копье. Или класс может вызвать огромную костяную волну. Она не просто наносит много урона, но и попадая, способность останавливает противника и протыкает все его тело. Стоит отметить и умения, способные работать через определенное время. Взрыв трупов позволяет установить настоящую бомбу прямо в тела поверженных противника, которые, при активации навыка, взрываются, что наносит огромный урон вокруг того места. Проклятья являются второй фишкой персонажа. Насылая их, некромант способен ослабить характеристики врагов. Это АоЕ эффект и такие проклятья применяются на нескольких противников в зоне действия.



Некромант в Diablo Immortal (мужчина)

В первую очередь, если вы не знакомы с игрой Diablo Immortal, то нужно понимать, что Некромант в Диабло Иммортал – это разновидность мага и играть им нужно соответственно. Тот факт, что он носит косу в основной руке и щит во второстепенной, – ничего не означает. Это чисто декоративная составляющая персонажа, хотя у него есть два умения, использующих косу. Первое – когда он бьет своей косой перед собой, но все же там написано, что коса призывается (призывается, но не носится). И второй – Ульта у основной атаки, также использующая косу в ближнем бою.

Достоинства и Недостатки

Да, он слегка крепче магички в ближнем бою, а на более поздних уровнях значительно крепче, но это все равно вас не спасет, оказавшись окруженным в толпе монстров, ваш некромант имеет все шансы не выйти оттуда. Если классический волшебник в Диабло Иммортал заточен больше на урон и контроль, то Некромант – это призыватель (суммонер), но которого также можно собрать и на урон-саппорт в том числе.

Сборка умений Некроманта на суммонера выглядит, например, следующим образом (которой я проходил игру на поздних этапах), как вариант:



Некромант в Diablo Immortal – суммонер призыватель

А некромант-дамагер может выглядеть, например, таким образом:



Некромант в Diablo Immortal – дамагер

Ясно, что следует начинать пробовать какие-то сборки, когда у вас открыты все умения, ибо до этого нет никакого смысла. Но здесь это не совсем так. Некромант не зависит от сочетаний умений и их комбо, как это, например, у Волшебницы. Суммонер тем более не зависит от комбинации навыков, это самодостаточный класс. Кроме того, легендарные предметы вносят свой вклад в умения персонажа, благодаря чему можно изменить своего некромансера в нужную вам сторону. Некоторые примеры таких легендарных предметов (но далеко не все), влияющих на навыки Некроманта, приведены в следующем разделе статьи.

Интеллект и восстановление здоровья стали главными характеристиками некроманта. Он обладает хорошей скоростью пассивной регенерации. Также его способности обладают повышенным магическим уроном и уменьшенным временем, нужным для восстановления.

Недостатки Некроманта в Diablo Immortal – из главного это отсутствие вообще каких-либо навыков на сбор противников. Вы никак не сможете собрать монстров в кучу, разве что водя их за собой, но так могут все классы. Также у Некроманта недостаточно эффектов контроля, хотя навыков с пометкой “Контроль” предостаточно. Но весь его контроль лишь косвенный, нет прямого воздействия на цель с ограничением, либо замедлением, либо оглушением, заморозкой и тому подобными негативными эффектами. Если посмотреть наш эксперимент по сравнению классов на старте, то можно увидеть, что заточен он больше на Сопротивление, но не наложение негативных эффектов, хотя и может и имеет такие способности.

Умения и способности

Повелитель мертвых, повелевающий силами жизни и смерти. Жрецы Ратмы стремятся восстановить в мире баланс. Они манипулируют силами жизни и смерти, чтобы оградить Санктуарий от ангелов и демонов.

Навыки для Некроманта в Диабло Иммортал докачаны до максимального ранга и приведены для уровня персонажа 55 со снятым снаряжением. Некоторое легендарное снаряжение усиливает умения персонажа, об этом будет упомянуто отдельно. Однако, даже одинаковые легендарные предметы могут различаться по цифрам, как по статам так и по усилению умений. Поэтому цифры в легендарных свойствах могут немного отличаться.

Начало игры за Некроманта

Правильное начало игры за вашего некроманта в Diablo Immortal – это ключ к тому, чтобы сделать вашего персонажа настолько сильным, насколько это возможно. Охотьтесь на легендарные предметы. Обратите особое внимание на легендарки Учет Слабости (Accounting for Weakness), Корона Позолоченного Поводка (Crown of the Gilded Leash) и Приветственный Конец (Welcome End), которые значительно изменяют и усиливают ваших призываемых существ. Комбинируйте в начале игры навыки Чародейный Ветер (Arcane Wind) после Ожога (Scorch). Суммонер является отличным вариантом игры: пока ваши существа отвлекают монстров, вы вливаете свой основной урон пронизывающими копьями. На призванных существ могут агриться большинство монстров в Диабло Иммортал, а также многие элитные монстры и даже некоторые Боссы. Эти существа наносят огромный урон и все убийства засчитываются на ваш счет.

Расходник Класса

У каждого класса есть свой Расходный Предмет (Class Consumable). У Некроманта есть Светящийся Череп (Shining Skull):



Светящийся Череп (Shining Skull)

Вызовите Хранителя Душ (Soul Keeper). В течение 2 минут он может перезарядить ваш пустой Камень Воскрешения (в Diablo Immortal можно воскреситься после смерти при помощи использования камня воскрешения, что заряжается при убийстве монстров). Работает только на открытых локациях и в подземельях. Полезно против сложных боссов, которых вы не можете убить в соло.

В следующей секции показаны все умения и навыки Некроманта в Diablo Immortal, нажмите, чтобы развернуть.

Основные атаки



Название: Огонь Души (Soulfire) ;

; Максимальный ранг: 13;

Перезарядка: 0 сек;

Тип: основная атака. Описание: Бросает шар огненной души, что взрывается, когда встречается с противником, нанося 445 урона цели и 25% всем ближайшим к цели врагам. Ультимативная способность: Голодное Пламя Души (Hungering Soulfire) – Огонь Души на 12 секунд, вместо этого запускает несколько больших костяных духов, которые ищут врагов и нанося 702 урона каждому. Цели, пораженные несколько раз одновременно, получают на 75% уменьшенный урон от каждого последующего удара. Улучшение от предмета Щит: Гибельная Троица (Baleful Trinity) – Огонь Души теперь отскакивает к 1 дополнительной цели, но наносит на 30% меньше урона последующим целям:





Название: Костяное Копье (Bone Spear) ;

; Максимальный ранг: 6;

Перезарядка: 0 сек;

Тип: основная атака. Описание: Некромант бросает пронизывающее копье, которое наносит 523 урона и пронзает до 2 дополнительных врагов. Урон по каждому дополнительному врагу снижается до 50%. Ультимативная способность: Жуткая Черепная Коса (Dread Skullscythe) – усиливает Костяное Копье на 12 секунд, вместо этого размахивая массивной косой, которая наносит 661 урона по всем ближайшим врагам и отбрасывает их назад. Улучшение от предмета Основной Руки: Гнилостная Пасть (Blight Maw) – Костяное Копье также отравляет врагов, нанося каждую секунду 1324 урона в течении 3 секунд.



Умения



Название: Повелитель Скелетов (Command Skeletons) ;

; Максимальный ранг: 14;

Перезарядка: 8 сек;

Тип: урон. Описание: Прикажите своим чемпионам-скелетам броситься к указанному месту и увеличить скорость атаки на 80% на 4,5 секунды. Пассивный эффект: поднимайте скелета-чемпиона каждые 8 секунд с максимумом до 4х скелетов. Скелеты наносят 84 урона за атаку. Улучшение от предмета Шлема: Корона Позолоченного Поводка (Crown of the Gilded Leash) – навык вызывает одного, но сильного скелета-капитана ближнего боя, которому можно приказать, чтобы он пробежал в указанное место, кружась в виде вихря.

Улучшение от предмета Основной Руки: Пронзающий Молот (Piercehammer) – урон скелетов увеличен на 10%:

Улучшение от предмета Шлем: Угли для Глаз (Coals for Eyes) – направление навыка теперь приводит к взрыву Скелетов в месте назначения, нанося урон всем ближайшим врагам:

Улучшение от предмета Щит: Зубец (The Prong) – уменьшает время на 30%, требуемое на призыв новых Скелетов:





Название: Трупное Копье (Corpse Lance) ;

; Максимальный ранг: 4;

Перезарядка: 1 сек;

Тип: урон. Описание: Некромант вызывает снаряды от расположенных поблизости трупов, пронзающих цель и других случайных ближайших врагов. Каждый труп призывает 3 копья, каждое из которых наносит 437 урона. Множественные попадания в одну и ту же цель наносят на 20% уменьшенный урон. Требования: трупы в зоне наложения заклинания. Враги, которым будет нанесен урон, помечаются красным символом.



Название: Костяные Шипы (Bone Spikes) ;

; Максимальный ранг: 13;

Перезарядка: 12 сек;

Тип: контроль, заряжаемый. Описание: Некромант вызывает из-под земли костяные шипы, что обездвиживают врагов на 2 секунды и наносят 617 урона. Более долгое удержание кнопки навыка заряжает его, что увеличивает расстояние применения и урон вплоть до 777 единиц. Улучшение от предмета Наплечники: Преодоление Пропасти (Chasm Crosser) – радиус Костяных Шипов увеличен на 20%:





Название: Голем (Command Golem) ;

; Максимальный ранг: 2;

Перезарядка: 36 сек;

Тип: призыв, контроль. Описание: Некромант призывает костяного голема на 24 секунды. Когда он призывается, то наносит 588 урона всем ближайшим врагам и обездвиживает их на 2 секунды. В то время, пока голем активен, вы можете приказать ему прыгнуть в указанную точку, где он нанесет урон и вынудит всех врагов рядом атаковать его в течении 6 секунд. Улучшение от предмета Щита: Господство Пыли (Dominance from Dust) – после смерти ваш костяной голем разделится на 2 меньших голема.

Улучшение от предмета Главной Руки: Учет Слабости (Accounting for Weakness) – навык теперь призывает костяного голема, что потребляет все ближайшие трупы, получая от них силу. Во время прыжка (во время призыва) Голем наносит урон всем врагам на своем пути. Сочетается с предыдущим усилением на разделение после смерти:





Название: Призрачная Форма (Wraith Form) ;

; Максимальный ранг: 11;

Перезарядка: 9.4 сек;

Тип: бафф. Описание: Некромансер принимает форму призрака, что дает ускорение передвижения на 50% и неуязвимость на 2 секунды. В течении этого времени атаковать невозможно. Улучшение от предмета Брони: Висельник (Gallowsborn) – навык генерирует трупы по мере движения персонажа:





Название: Темное Проклятие (Dark Curse) ;

; Максимальный ранг: 4;

Перезарядка: 12 сек;

Тип: контроль. Описание: Некромансер проклинает всех врагов в области применения, нанося 798 урона в течении 6 секунд, и значительно снижает область видимости противников. Улучшение от талисмана: улучшает умение на X% урона. Для талисмана уровня 4 – дает +2% к урону от умения. Улучшение от предмета Штанов: Ведомый Личинками (Guided by Maggots) – Темное Проклятие больше не снижает обзор врага, вместо этого заставляя ваших миньонов в области бешенства впасть в бешенство, увеличивая их скорость атаки и передвижения.

Улучшение от предмета Наплечники: Задерживающаяся Мантия (Linger Mantle) – продолжительность Темного Проклятия увеличена на 30%:

Улучшение от предмета Штаны: Перезвон Души (Soul Chime) – Темное Проклятие теперь взрывает противников при их смерти, но больше не снижает их обзор:





Название: Костяная Броня (Bone Armor) ;

; Максимальный ранг: 4;

Перезарядка: 20 сек;

Тип: бафф. Описание: Некромант защищает себя и ближайших союзников с помощью щита из костей, что поглощает 1905 урона в течении 12 секунд. Улучшение от предмета Броня: Ничего не Желай (Covet Nothing) – теперь Костяная Броня также наносит урон ближайшим врагам и увеличивает получаемый ими урон на небольшой промежуток времени. Навык больше не защищает ближайших союзников, броня работает только на колдуна:

Улучшение от предмета Наплечники: Вес Мольников (Gravedirts’s Weight) – Костяная Броня теперь также дает невосприимчивость ко всем эффектам, которые отталкивают вас из вашего текущего положения:

Улучшение от предмета Штаны: Могильный Оплот (Graven Bulwark) – длительность Костяной Брони увеличена на 25%:

Улучшение от предмета Броня: Мерцающее Тепло (Flickering Warmth) – Костяная Броня теперь вызывает три костяных шипа, которые вращаются вокруг вас и наносят урон всем врагам, которых они касаются:

Улучшение от предмета Броня: Прощальный Подарок (Parting Gift) – Костяная Броня теперь дает вам и всем ближайшим членам группы заряды невосприимчивости к урону, каждый из которых предотвращает весь урон от одного удара:





Название: Костяные Духи (Bone Spirits) ;

; Максимальный ранг: 2;

Перезарядка: 0.5 сек;

Тип: урон, расход энергии. Описание: Высвободите непрерывный шквал костяных духов, наносящих (каждый) 158 единиц урона противникам. Использование навыка медленно расходует его энергию, которая восстанавливается, пока Костяные Духи не используются. Навык можно направлять, зажав кнопку. Улучшение от предмета Основной Руки: Язык Угря (Eel Tongue) – урон Костяных Духов увеличен на 10%:





Название: Костяная Стена(Bone Wall) ;

; Максимальный ранг: 7;

Перезарядка: 14 сек;

Тип: контроль. Описание: Заклинатель колдует костяную стену, что стоит 9.2 секунды и блокирует движение противников и союзников, а также блокирует все дальние атаки от врагов. Навык можно направлять, ставя стены в нужном месте. Максимум можно поставить 3 стены. Улучшение от предмета Штаны: Сакральные Шоссы (Sacral Chausses) – длительность Костяной Стены увеличена на 10%:





Название: Взрыв Трупов (Corpse Explosion) ;

; Максимальный ранг: 14;

Перезарядка: 1 сек;

Тип: урон. Описание: Некромант подрывает все трупы в указанной области. Каждый труп наносит 517 урона всем близжайшим врагам. Противники, пораженные одновременными взрывами трупов, получают на 40% меньше урона за каждый дополнительный удар. Улучшение от предмета Наплечников: Ротспур (Rotspur) – навык более не взрывает трупы, заставляя их вместо этого высвобождать чуму в области, которая отравляет врагов, нанося 5625 ед. урона в течение 4 секунд:

Улучшение от предмета Основной Руки: Взрыв Сгустка (Clotburst) – урон от взрыва трупов увеличен на 10%.

Улучшение от предмета Наплечники: Одинокий Хранитель (Lone Preserver) – Взрыв Трупов теперь также вызывает складывающийся эффект обморожения, который может заморозить противников когда складывается (стакается):





Название: Мрачная Коса (Grim Scythe) ;

; Максимальный ранг: 14;

Перезарядка: 9 сек;

Тип: урон. Описание: Некромант производит размашистый удар косой по области перед собой нанося 582 урона всем врагам. Каждый удар по врагам генерирует труп, максимально 2 единицы. Количество зарядов: 2.